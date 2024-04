Diritto italiano e Diritto internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 aprile 2024) Costituzione Italiana e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu a confronto. Da una ricerca effettuata, abbiamo scoperto che ilalla casa non è espressamente affermato dalla nostra Costituzione, ma è uno dei principi generali dell’ordinamentoche possiamo ricavare dall’insieme delle norme dello Stato. L’articolo 47 della Costituzione prevede l’obbligo per la Repubblica italiana di favorire il risparmio necessario per l’acquisto di una casa. Ci sono anche altre norme che regolano disposizioni assistenziali, che prevedono l’assegnazione di case popolari ai senza reddito, ma tale possibilità è collegata alla disponibilità finanziaria dello Stato. L’Onu nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo ha stabilito i 7 elementi principali delall’abitazione, ...