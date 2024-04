Diffidati Milan-Roma | rossoneri a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Idi: ecco i calciatoriindelall’Olimpico nei quarti di finale di Europa League. Derby tutto italiano davvero delicato ed emozionante, e in più per i due allenatori c’è da fare i conti con iche rischiano di saltare il secondo dei due atti qualora dovessero essere ammoniti al Meazza. Un cartellino giallo, venendo ai giocatori di Pioli, porterebbe allaper un turno Davide Calabria, Rafael Leao, Mike Maignan e Yunus Musah, tutte pedine chiave. IDELLASportFace.

Milan – Roma, le formazioni ufficiali - Visualizzazioni: 1 Milan-Roma, a San Siro il primo atto dei quarti tutti italiani di Europa League. Le formazioni ufficiali. Milan Stefano Pioli lancia la trequarti d’oro che sta dando il meglio di sé ...calciostyle

Milan – Roma: i Diffidati del match - Visualizzazioni: 299 Verso Milan – Roma, c’è l’insidia squalifica e soprattutto i giallorossi rischiano di perdere tre pedine per il ritorno dell’Olimpico. Per il Milan nessun diffidato, la Roma ne ri ...calciostyle

Verso Milan-Roma: attenzione ai Diffidati, due top rossoneri sono a rischio per il ritorno - Nella sfida di questa sera tra Milan e Roma, fioccano i giocatori Diffidati che dovranno stare attenti a non essere ammoniti per non saltare la gara di ritorno in programma giovedì prossimo allo stadi ...sportpaper