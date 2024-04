Diffidati Liverpool-Atalanta | nerazzurri a rischio squalifica in vista del ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 aprile 2024) Idi: ecco i calciatoriindela Bergamo nei quarti di finale di Europa League. Oltre al fatto che i Reds sono una delle squadre più forti del pianeta, per Gasperini c’è un ulteriore grattacapo, quello legato al fatto che ad Anfield scenderanno in campo diversi giocatori orobici in diffida e dunque aper il secondo dei due atti al Gewiss Stadium qualora dovessero essere ammoniti: un cartellino giallo sarà pesante per Marten De Roon, Berat Djimsiti, Emil Holm, Sead Kolasinac, Ademola Lookman e in più anche Giorgio Scalvini che però è infortunato e non dovrebbe scendere in campo in Inghilterra. SportFace.