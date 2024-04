(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Si infiamma il giovedì del Senato – dove era atteso solo il Question Time – quando dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama filtra la notizia di una serie di emendamenti da poco depositati, a firma di Gianni Berrino did', che chiedono un inasprimento di pene per il reato di

Azouz Marzouk è stato condannato in via definitiva per diffamazione ai danni dei fratelli della moglie, Raffaella Castagna , Perché in un’intervista del 2019 aveva paventato che i due potessero ... (cultweb)

Un emendamento di Fratelli d'Italia al ddl sulla diffamazione prevede il carcere - fino a quattro anni e mezzo - in alcuni casi per le condanne per diffamazione . Sulla proposta è arrivata la levata ... (fanpage)

Diffamazione, FdI propone fino a quattro anni e mezzo di carcere per i giornalisti - Gianni Berrino, di Fratelli d'Italia, chiede che i giornalisti condannati per Diffamazione possano essere condannati anche a pene detentive.lettera43

Diffamazione, Fratelli d'Italia chiede carcere per giornalisti: spiazzati Lega e Forza Italia - Berrino, relatore del ddl, secondo gli stessi alleati non avrebbe concordato gli emendamenti in maggioranza. Pd e Movimento 5 Stelle in rivolta: 'Misura che riporta a Medioevo' ...adnkronos

Berrino si intesta la battaglia per mandare in carcere i giornalisti - Sanremo. Da oggi la stampa italiana ha un “amico” in più, è il senatore di Fratelli d’Italia e sanremese doc Gianni Berrino. L’ultima iniziativa del parlamentare impegnato nella campagna elettorale a ...riviera24