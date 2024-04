(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Si infiamma il giovedì del Senato – dove era atteso solo il Question Time – quando dalla Commissione Giustizia di Palazzo Madama filtra la notizia di una serie di emendamenti da poco depositati, a firma di Gianni Berrino did', che chiedono un inasprimento di pene per il reato dia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Un emendamento di Fratelli d'Italia al ddl sulla diffamazione prevede il carcere - fino a quattro anni e mezzo - in alcuni casi per le condanne per diffamazione . Sulla proposta è arrivata la levata ... (fanpage)

Informazione sotto attacco delle destre, Fratelli d'Italia tenta il blitz per mantenere il carcere per i giornalisti - Informazione sotto attacco delle destre, Fratelli d'Italia tenta il blitz per mantenere il carcere per i giornalisti ...lanotiziagiornale

Diffamazione, FdI propone fino a quattro anni e mezzo di carcere per i giornalisti - Gianni Berrino, di Fratelli d'Italia, chiede che i giornalisti condannati per Diffamazione possano essere condannati anche a pene detentive.lettera43

Diffamazione, Fratelli d'Italia chiede carcere per giornalisti: spiazzati Lega e Forza Italia - Berrino, relatore del ddl, secondo gli stessi alleati non avrebbe concordato gli emendamenti in maggioranza. Pd e Movimento 5 Stelle in rivolta: 'Misura che riporta a Medioevo' ...adnkronos