Diffamazione | contro le provocazioni del governo bisogna reagire subito in tutte le sedi

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il senatore Gianni Berrino del gruppo “Fratellastri d’Italia” ha pensato bene di presentare emendamenti al già pessimo testo sulla, sollecitando l’incremento delle multe e la reintroduzione del carcere per i cronisti “sgraditi”. Le multe serviranno soprattutto a spaventare giornaliste e giornalisti precari, spesso senza alcuna copertura legale e contrattuale, i più esposti alle minacce di chi non gradisce inchieste su mafie, malaffare, corruzione. Il carcere è una autentica provocazione, dal momento che la Corte europea e le stesse istituzioni internazionali ne hanno già previsto la soppressione; solo l’Italia non ha ancora pienamente recepito la direttiva. Ora ci diranno che si tratta di una iniziativa individuale, forse smentiranno l’ardito senatore; ma le cose non stanno così. Lui ha solo dato voce e testo allo “spirito dei tempi” e a una destra che, ...