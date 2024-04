Dieta di coppia | il segreto per perdere peso e non riprenderlo è mettersi a dieta insieme al partner

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Noi umani, come la maggioranza degli altri animali e perfino delle piante, stiamo meglio se viviamo e facciamo cose assieme a qualcuno. Comprese le decisioni e le attività che riguardano il nostro stile di vita come la pratica del movimento, l’adozione di unaadeguata e perfino l’attenzione alle esigenze dello spirito. Confinate, queste ultime, nella sfera personalissima dell’intimità, ma che pure prevedono spesso attività e ritualità collettive come le sedute di yoga e di meditazione di gruppo oppure le cerimonie religiose in chiesa. Certo, esistono anche i tipi solitari e gli eremiti, che stanno meglio da soli. E nessuno nega che anche noi, semplici umani, abbiamo bisogno almeno di tanto in tanto del silenzio e della quiete che derivano dall’isolamento e dalla solitudine. Almeno temporanea. Tuttavia, ormai sappiamo chiaramente che nel processo ...