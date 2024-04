Dieci anni di Outlet Village | Dalla parte del territorio

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le cifre comandano, ma per il Brugnato 5 Terree la sua gestione, le primecandeline significano soprattutto legame con ile le persone. È su questo il focus in occasione della conferenza per il primoversario tondo di questo polo commerciale, costituito da 80 negozi su 20mila mq di superficie e oltre 400 persone impiegate, l’85% delle quali donne e il 50% originarie delprossimo all’alta Val di Vara. "Il centro inha registrato performance che hanno portato al raddoppio dei ricavi. Dal 2014 al 2019, l’ha prodotto una crescita media del fatturato del +13%. Trend positivo confermato anche neglipost pandemia con un +10% dal ...

Bambino di 5 anni caduto dalla finestra, la polizia premia le dottoresse che lo salvarono - Consegnata a Stefania Foderi e Belinda Vaselli una pergamena dal questore Pietro Milone. “Nessun gesto particolare, è il nostro dovere. Quale cittadino non avrebbe aiutato un bambino a terra”, dicon ...lanazione

In Dieci donano il sangue. Nel ricordo di Davide - Assisi, l’obiettivo è non dimenticare il 24enne morto in un incidente di caccia "Le parole non possono essere sufficienti per concorrere al bene della comunità".lanazione

Condannati i genitori per colpe dei figli - Alunno uccise 4 compagni di classe, i genitori condannati a 10 anni di carcere per negligenza Di La Cnn ha riportato la notizia della condanna dei genitori di Ethan Crumbley, il teenager responsabile ...informazione