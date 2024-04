Dichiarazione redditi 2024 | 730 e non solo | le istruzioni sui nuovi modelli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile,(Adnkronos) – Novità in arrivo in tema didei. Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa. Lo comunica l'Agenzia delle Entrate in una nota. Snelliti e di più agevole compilazione anche idirelativi alle imposte sui, Iva e Irap. Le novità si ricorda, sono disposte dal decreto adempimenti tributari, che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale, su cui la circolare dell'Agenzia fornisce agli uffici leoperative. In particolare, l’esame delle nuove misure di razionalizzazione e ...