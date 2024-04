Diagnosi tumore fa paura a 6 famiglie su 10 | Veronesi | “Problema culturale”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 aprile 2024) L'oncologo al MetLife Summit: "15mila casi in più nel 2023 ma cala la mortalità e si cronicizza la malattia" Le patologie più gravi rappresentano una delle maggiori fonti di preoccupazione per una famiglia su tre (32,5%). Più di una su due (63,3%) cita il cancro come timore più diffuso; seguono l'ictus con il 10,9%, l'infarto