(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Le patologie più gravi rappresentano una delle maggiori fonti di preoccupazione per una famiglia su tre (32,5%). Più di una su due (63,3%) cita il cancro come timore più diffuso; seguono l'ictus con il 10,9%, l'infarto con il 10,7% e la sclerosi multipla con il 10,1%. Sono i dati di una survey su L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L'oncologo al MetLife Summit: "15mila casi in più nel 2023 ma cala la mortalità e si cronicizza la malattia" Le patologie più gravi rappresentano una delle maggiori fonti di preoccupazione per una ... (sbircialanotizia)

Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Le patologie più gravi rappresentano una delle maggiori fonti di preoccupazione per una famiglia su tre (32,5%). Più di una su due (63,3%) cita il cancro come ... (ilgiornaleditalia)

È morto per un cancro alla prostata O. J. Simpson , l'attore ed ex giocatore della NFL, ricordato soprattutto per il processo riguardo al duplice omicidio della sua ex... (ilmessaggero)

Diagnosi tumore fa paura a 6 famiglie su 10, Veronesi: "Problema culturale" - Roma, 11 apr. (Adnkronos Salute) - Le patologie più gravi rappresentano una delle maggiori fonti di preoccupazione per una famiglia su tre (32,5%).iltempo

tumore alla prostata, cos'è il cancro che ha colpito O. J. Simpson: sintomi, Diagnosi, caratteristiche e cure - È morto per un cancro alla prostata O. J. Simpson, l'attore ed ex giocatore della NFL, ricordato soprattutto per il processo riguardo al duplice omicidio della sua ...ilmessaggero

Race for the cure, a maggio la 25esima edizione della manifestazione per la lotta ai tumori al seno - Più carcere per punire i giornalisti, la destra accelera. Rivolta di Odg e sindacato. Imbarazzo di Forza Italia. Il Pd: “Retaggio barbaro”. Il M5s: “Deriva pericolosa” ...ilfattoquotidiano