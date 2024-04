Di chi è il Medio Oriente? I limiti di Washington e il campo minato delle grandi potenze mondiali

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 11 aprile 2024) All’alba del 7 ottobre 2024, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era concentrato a guardare in diretta tv le immagini dei missili che da Gaza piovevano su Israele. Miliziani di Hamas, in una brutale e feroce azione, assalivano città e villaggi nel sud di Israele. Corpi mutilati e senza vita disseminati per strada, ostaggi sequestrati portati con forza dentro l’enclave palestinese, paura e terrore ovunque. Era il preludio del più importante attacco terroristico da decenni a questa parte. E anche il via libera alla più lunga guerra in cui è rimasto coinvolto Israele dagli anni Ottanta a oggi. Sei mesi più tardi, centottanta giorni dopo, la striscia di Gaza è un cumulo di macerie. L’esercito israeliano ha recentemente annunciato di aver ritiratotruppe dal sud del territorio costiero senza tuttavia specificare il motivo. La percezione è che il conflitto non ...