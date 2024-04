Design | Elleci | il made in Italy scommette sul ' bello e ben fatto'

(Adnkronos) – A pochi giorni dall’inizio della Milano Design Week (15-22 aprile), che vede il made in Italy ancora di più protagonista indiscusso, anche il mondo della cucina è sotto i riflettori. In ... (periodicodaily)

Intervista al Coo dell'azienda che produce componenti per bagni e cucine in occasione della Milano Design Week A pochi giorni dall’inizio della Milano Design Week (15-22 aprile), che vede il made in ... (sbircialanotizia)