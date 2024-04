Dengue in Lombardia | perché sono giorni-chiave per arginare la corsa della febbre spaccaossa

(Di giovedì 11 aprile 2024) Milano – Oltre 100 casi disegnalati dall'Italia nel 2024. Il dato - riferito dal direttore di Oms Europa Hans Kluge - indica che il nostro Paese, in soli 3 mesi, ha registrato già circa un terzo dei 280 casi importati riportati nell'intero 2023, anno in cui il nostro Paese ha avuto anche 82 contagi autoctoni. E in? Cigià state due segnalazioni: una a Busto Arsizio in provincia di Varese e l'altra relativa a Brescia. In entrambi i casi è stato messo in campo uno specifico e capillare intervento anti-zanzare. Ma cosa ci aspetta per i prossimi mesi? Quali scenari per la nostra regione? Le previsioni di Pregliasco Anche se "fare previsioni ora è delicato,le variabili che potranno pesarediverse e numerose", il virologo dell'università Statale di Milano Fabrizio ...

