Del Piero come inviato | Terzic non resiste | a telecamere spente la richiesta da fan | VIDEO

(Di giovedì 11 aprile 2024) Non capita tutti i giorni di avere Alex Del, con un microfono in mano, voglioso di sapere la tua analisi della partita appena conclusa. Sarà per questo che Edin, allenatore del Borussia Dortmund, si è fatto prendere dall’entusiasmo. Dopo aver risposto alle domande dell’ex calciatore bianconero, il tecnico del club tedesco ha atteso che finisse il collegamento per unaparticolare. Tornato da Delha tirato fuori il telefono per chiedere un selfie con una vera e propria leggenda del calcio. Non importa se sei l’allenatore del Borussia Dortmund e hai appena giocato un quarto di finale di Champions: davanti a Del, viene fuori il fan che c’è in te! Delis such a legend that even the coaches he interviews ask him for a selfie ...

Alessandro Del Piero ha commentato la super partita tra Real Madrid e Manchester City , terminata per 3-3, valida per i quarti di finale di Champions League: “Forse è stata una delle partite più ... (sportface)

Arsenal , Leo Trossard trascina i Gunners contro il Bayern Monaco: i numeri del begla che pareggia Del Piero in una speciale classifica L’ Arsenal ferma il Bayern Monaco sul pareggio in Champions ... (calcionews24)

Del Piero come inviato per Sky Sport, l'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, non resiste e a telecamere spente gli chiede un selfie - Del Piero come inviato per Sky Sport, l'allenatore del Borussia Dortmund, Edin Terzic, non resiste e a telecamere spente gli chiede un selfie ...calcioweb.eu

Basilicata: cinque «impresentabili» in corsa per le Regionali - A dieci giorni dal voto, sono stati resi noti i nomi degli «impresentabili» presenti nelle liste per le Regionali in Basilicata. Sono cinque i candidati - tre nel centrodestra e due nel centrosinistra ...corriere

Centro diurno per malati di Alzheimer, individuata ufficialmente la sede. Castrataro: “Un altro passo è stato compiuto” - ISERNIA - C’è il Decreto del Commissario ad Acta con il quale si individua lo stabile di località Acqua Sulfurea, quale sede del Centro.molisenetwork