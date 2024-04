Degrado del verde Interviene l’opposizione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024) Erba alta nei parchi, panchine impraticabili come le aree cani. Dopo le segnalazioni dei cittadini sono intervenute le opposizioni che protestano con l’Amministrazione colpevole di non aver rinnovato l’appalto del. "Una situazione destinata a peggiorare - commenta Pino Pozzoli, consigliere comunale di FdI. E così i parchi sono al limite della praticabilità, le erbacce crescono sui marciapiedi e le aiuole sembrano abbandonate. C’è una spiegazione per tutto questo: il contratto di manutenzione delpubblico è scaduto nel 2023. L’ultimo pagamento a conclusione del rapporto lavorativo durato 3 anni è del 29 dicembre. Come se non bastasse l’Amministrazione non ha avviato una nuova gara. Un vero pasticcio e a rimetterci, ancora una volta, sono gli operesi". Il Comune avvisa che sta intervenendo: "È in corso di affidamento il taglio dell’erba. Il ...