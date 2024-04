Degrado a Qualiano | segnalazione di via Rossini | via Toscanini e via Borsellino

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ancora unadi un cittadino che ci invia immagini del quotidianodegno della peggiore sciatteria, questo è il tema che ricorre grazie allacostante dei cittadini che, se in passato si rivolgevano alle istituzioni, oggi inviano segnalazioni direttamente in redazione. Le abitudini sono cambiate, probabilmente perché inascoltati. Nello specifico un cittadino evidentemente stanco per la situazione in cui versano i marciapiedi di via, viae via, ha deciso di inviare una serie di foto ed qualche sfogo personale. Ilraccontato nelle foto, che di certo non hanno bisogno di commenti, riguarda il mancato diserbo dei ...