Deborah De Luca ha il cancro ed è stata operato per asportare la massa e l'organo in cui era contenuta, a raccontarlo è stata lei stessa con una storia sui social. La dj napoletana, originaria di ... (ilgiornaleditalia)

La famosissima dj napoletana, Deborah De Luca , nota a livello internazionale per le sue vibrazioni musicali e il suo indiscutibile carisma, ha recentemente affrontato un importante problema di ... (metropolitanmagazine)

Deborah De Luca operata per rimuovere un tumore: “Asportato insieme all’organo che lo conteneva” - La deejay di fama internazionale Deborah De Luca annuncia con un post pubblicato su Facebook di essere stata operata per l’asportazione di un tumore ...fanpage

Deborah De Luca operata per un tumore: «Asportato insieme all'organo che lo conteneva» - La dj Deborah De Luca è stata operata per l'asportazione di un tumore. È stata la stessa dj napoletana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, ad annunciarlo su ...ilmessaggero

Deborah De Luca, il racconto social del tumore: “Fate i controlli, può salvarvi la vita” - La dj napoletana ha postato le foto che la ritraggono con vistosi cerotti sul ventre, pur non specificando dove sia stata operata ...quotidiano