De Vrij | ancora ‘distanza’ | il punto in vista di Inter-Cagliari

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 11 aprile 2024) Denon gioca dalla partita col Napoli, perché durante la sosta per le nazionali si è procurato un infortunio con l’Olanda. Persi è da poco concluso l’allenamento e Barzaghi, su Sky Sport 24, dà le condizioni del difensore. UNO SÌ, L’ALTRO FORSE – Se per Alessandro Bastoni le novità da Appiano Gentile sono buone, per Stefan dec’èqualche dubbio per la sua presenza almeno fra i convocati di. Nell’allenamento di oggi, finito da poco, Simone Inzaghi aveva tutta la squadra in gruppo tranne lui. Lo afferma Matteo Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, aggiungendo però come deabbia lavorato a buon ritmo seppur personalizzato. LA SPERANZA – Già da qualche giorno si sperava che de...