De Rossi sorprende Pioli a San Siro | Mancini regala il primo round alla Roma

(Di giovedì 11 aprile 2024) Daniele Devince la gara tattica contro Stefanoneldel doppio confronto tutto italiano ai quarti di finale di Europa League. In un Sancompletamente sold out, labatte il Milan 1-0 nel match di andata grazie ad un colpo di testa del solito Gianluca, ancora in rete dopo il gol vittoria nel derby contro la Lazio. Sono poche le sorprese nell’undici titolare, ma le sorprese tattiche non mancano. Deschiera un 4-4-1-1 con El Shaarawy e Pellegrini sulle fasce e Dybala a supporto di Lukaku, con nuovi meccanismi in fase di costruzione e una corsia di destra tutta nuova (con l’italoegiziano davanti a Celik) che limita Leao e Theo Hernandez. Nell’11 rossonero il recuperato Thiaw affianca Gabbia, mentre in attacco ...