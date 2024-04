(Di giovedì 11 aprile 2024) (Adnkronos) – Manca poco all’inizio della 15^ edizione deldel. Dal 16 al 18 maggio a, la storica fortezza di Fortezza da Basso farà da cornice alla principale kermesse organizzata daidele che quest'anno ha come titolo 'delnell’era dell’intelligenza artificiale'. “Sarà undominato

Luca Cordero di Montezemolo ha portato in tribunale due consulenti finanziari italiani che operano in Svizzera. Perché avrebbe perso 50 milioni di euro a causa dei loro consigli. I due, racconta ... (open.online)

De Luca (Consulenti): 'Ia con etica e sicurezza al centro Festival del lavoro a Firenze" - Manca poco all’inizio della 15^ edizione del Festival del Lavoro. Dal 16 al 18 maggio a Firenze, la storica fortezza di Fortezza da Basso farà da cornice alla principale kermesse organizzata dai ...adnkronos

Poste Italiane: aperte in provincia di Ravenna le selezioni per Consulenti finanziari - Poste Italiane ricerca a Ravenna professionisti per attività di consulenza e vendita di servizi finanziari, di prodotti assicurativi e di finanziamento. I candidati selezionati saranno inseriti all’in ...ravennawebtv

Il tour "orientamento e formazione" per i giovani dei Consulenti del Lavoro fa fappa a Venezia - Giovedì 11 aprile in piazzale Donatori di Sangue a Mestre arriva il "truck" itinerante dell'iniziativa “il Lavoro viaggia con noi”, patrocinata da Comune di Venezia e Ca' Foscari ...veneziatoday