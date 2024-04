De Gregori e Zalone | il nostro ' Pastiche' coinvolgente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) Uno showcase esclusivo, alla Santeria Toscana di Milano: così Francesco Dee Checcohanno scelto di presentare oggi il loro album "", in uscita domani, in cui la voce del cantautore è accompagnata al pianoforte dall'attore che, per la prima volta, si presenta come musicista puro. "E' un'esperienza nuova che - ha detto De, polo a righe, cappello e occhiali - ci coinvolge molto, vi facciamo sentire qualche canzone di questo lavoro pasticciato, speriamo che piaccia anche a voi". Al piano, il "maestro", cappellino da baseball e blazer. "E' la mia prima esperienza da pianista, sono sinceramente emozionato, vi chiedo perdono per le 'sue' stonature", ha detto scherzosamente, dopo aver accompagnato Desulle note di ...