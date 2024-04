Dario Maltese e Cesara Buonamici arruolati come opinionisti del Gf e L' Isola dei Famosi | parla il direttore del Tg5

È il giornalista del Tg 5 Dario Maltese uno dei due nuovi opinionisti della diciottesima edizione de L’ Isola dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Per il ... (isaechia)

L’ Isola dei Famosi sta per ripartire stasera con la seconda puntata e il neo opinionista Dario Maltese ha raccontato il suo punto di vista ad un passo dalla seconda puntata Dario Maltese è un ... (361magazine)

L’ Isola dei Famosi sta per ripartire stasera con la seconda puntata e il neo opinionista Dario Maltese ha raccontato il suo punto di vista ad un passo dalla seconda puntata Dario Maltese è un ... (gossipitalia.news)

Isola dei Famosi 2024, anticipazioni seconda puntata: i ‘famosi’ e i ‘non famosi’ si incontrano per la prima volta, l’esito del televoto - A tre giorni dal debutto, scocca già l’ora della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria. Qui su DavideMaggio.it siamo dunque pronti per il liveblogging del giovedì sera, p ...davidemaggio

L’Isola dei Famosi, Dario Maltese anticipa: “Ecco chi rischia subito di uscire” - L’opinionista dell’Isola dei Famosi: “Luce Caponegro rischia di uscire” Lunedì è andata in onda la prima puntata de L’Isola dei Famosi e già stasera va in ...lanostratv

Isola dei famosi 2024, stasera la seconda puntata: anticipazioni e nominati - (Adnkronos) - E' in arrivo la seconda puntata de 'L’Isola dei Famosi', in onda oggi giovedì 11 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. A commentare la puntata, insieme alla padrona di Casa Vladimir L ...reggiotv