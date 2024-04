Damien Chazelle tornerà alla regia con un film prodotto in collaborazione con Paramount

(Di giovedì 11 aprile 2024)ha annunciato chesul set per realizzare un nuovo, che dovrebbe essere ambientato in una prigione.sul set per dirigere un nuovo, ancora senza un titolo ufficiale, di cui è anche sceneggiatore. Il progetto sarà il primo a essere realizzato tramite il suo accordo conPictures. Per ora non è stato svelato inoltre il cast del lungometraggio e i produttori dovrebbero iniziare a delineare il gruppo degli interpreti nelle prossime settimane. I primi dettagli delIl progetto saràda Wild Chickens, la casa di produzione del registae Olivia Hamilton. La ...

