Dall’esperienza dei Casinò fisici alla comodità del digitale

Sony annuncia ULT, una nuova linea di speaker e cuffie dedicata agli amanti dei bassi potenti - Sony ha presentato oggi ULT, una nuova gamma di prodotti audio pensata per coloro che apprezzano bassi corposi ed intensi, composta al lancio da una cuffia over-ear, e 3 casse bluetooth, che va ad aff ...ilfattoquotidiano

Francesco Profumo. “Le nostre università sono al top grazie a una politica lungimirante” - Italia settima al mondo e seconda in Europa per l’educazione universitaria. Intervista col professore e manager oggi presidente di Uni-Italia: un successo che ...huffingtonpost

Race for the cure, a maggio la 25esima edizione della manifestazione per la lotta ai tumori al seno - Più carcere per punire i giornalisti, la destra accelera. Rivolta di Odg e sindacato. Imbarazzo di Forza Italia. Il Pd: “Retaggio barbaro”. Il M5s: “Deriva pericolosa” ...ilfattoquotidiano