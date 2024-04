Dalla Russia in Italia “How to save a dead friend” al cinema Troisi martedì 16 aprile

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Zalab e Pordenone Docs Fest presentano HOW TOdi Marusya Syroechkovskaya Il film rivelazione di una generazione perduta che racconta l’amore di due giovani nelladi Putin ALA ROMA16, ORE 21.40Alla presenza della regista con Alice Sagrati, regista, autrice e sceneggiatrice, e Andrea Segre, regista e distributore ZaLab Repliche:mercoledì 17, ore 15 e 19giovedì 18, ore 15venerdì 19, ore 11 e 16sabato 20, ore 22.30 Una storia d’amore in un mondo in rovina, due giovani nelladi Putin, la compagnia solo di sé stessi e di una telecamera: un commovente ...