Dalla Brianza a Milano L’azienda di famiglia debutta al Fuorisalone

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Solo grazie a quest’atmosfera familiare si riescono a tramandare certi valori professionali". A dirlo è Marco Alfano, cotitolare di FlexStyle, azienda di Biassono inche da oltre 40 anni si dedica alla creazione di divani di qualità, un mix vincente che unisce due generazioni. Per la prima voltapartecipa aldella Design Week 2024 con uno show-room in via Sant’Antonio pensato per mettere in mostra i suoi prodotti più innovativi: uno spazio espositivo di 130 metri quadrati, dove proporrà letti, poltrone e tre nuovi prodotti tra divani e divani letto. È una storia di unione familiare quella di FlexStyle, nata con il papà Aldo Alfano, originario di un minuscolo paese della Basilicata, vicino a Maratea, trasferitosi ina 13 anni con la. Insieme ai suoi ...