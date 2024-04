Dal 16 al 18 aprile “Adolf prima di Hitler” all’ OffOff Theatre

(Di giovedì 11 aprile 2024) Da martedì 16 a giovedì 182024, ore 21.00 Presso OFF/OFF, in Via Giulia, 20 – Roma ORARI SPETTACOLI: dal martedì al sabato alle ore 21.00, la domenica alle ore 17.00 DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA RESISTENZA TEATRO & MUSICIENS presentadidi Antonio Mocciola con Vincenzo Coppola, Francesco Barra e la partecipazione di Jessica Ferro e Chiara Cavalieri regia Diego Sommaripa Musiche Gianluigi Capasso – Costumi Dora Occupato – Trucco Forma e Colore Agostino Amore SPETTACOLO VINCITORE PREMIO MARIO MIELI 2022 Da martedì 16 a giovedì 18la sala dell’OFF/OFFaccoglie “di”, di Antonio Mocciola, per la regia di Diego Sommaripa che dirige Vincenzo ...

Zalab e Pordenone Docs Fest presentano HOW TO save A dead FRIEND di Marusya Syroechkovskaya Il film rivelazione di una generazione perduta che racconta l’amore di due giovani nella Russia di ... (romadailynews)

Sono passati 40 anni dal primo raduno dei giovani in Piazza San Pietro - Per celebrare i 40 anni dal primo raduno dei giovani in Piazza San Pietro, convocato da San Giovanni Paolo II nell’Anno Santo della Redenzione, il Centro Internazionale Giovanile San Lorenzo con il pa ...acistampa

Epic Games Store, il gioco gratis di oggi è un big cyberpunk - Da oggi è disponibile il nuovo gioco gratuito regalato da Epic Games Store, scaricabile dal giorno 11 aprile al 18 dello stesso mese.spaziogames

Come vedere Milan - Roma di Europa League in diretta streaming dall'estero - Milan - Roma in diretta streaming dall'estero: per vedere il match basta collegarsi a Rai Play con una VPN, il calcio di inizio è alle 21 dell'11/4.punto-informatico