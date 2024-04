Dai riti regionali ai casi televisivi | ecco la scienza della bestemmia | «Sfottò duro a morire | ma ormai quasi per nessuno è blasfemia»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Le bestemmie? Certo si dicono in molte regioni d’Italia, e da secoli. Mamolto di rado con intenti blasfemi. Lo sostengono cinque studiosi – Florio Carnesecchi, Pietro Clemente, Paolo de Simonis, Luciano Giannelli, Gianfranco Macciotta e Giovanni Pieri – in un volume appena pubblicato che scandaglia proprioe sotterranei dietro l’uso di espressioni ingiuriose contro la divinità. La loro riflessione, hanno raccontato nei giorni scorsi a La Nazione, ha preso le mosse da un caso di cronaca televisiva: l’esplosione dal Grande Fratello Vip di Stefano Bettarini. Correva l’anno 2020. Da lì è partita un’esplorazione a ritroso sino all’800, dentro allo studio «Non c’è. Scritti sul parlato riprovevole». Per scoprire appunto che in moltie abitudini radicate gli italiani usano la ...

L'allerta alimentare riguarda due snack salati provenienti dalle Filippine per un additivo non autorizzato, il cui richiede l’aggiunta dell’avvertenza “può avere un effetto negativo sull’attività e ... (fanpage)

I New York Red Bulls ritirano le proprie squadre giovanili dai tornei U15 e U17 della GA Cup. Il tutto a causa di mancati provvedimenti da parte della MLS dopo gli episodi di razzismo in campo di ... (fanpage)

Tempo di lettura: 2 minutiSi sarebbe fatta consegnate da una donna, che da poco aveva rotto la relazione con il suo fidanzato, la somma in contanti di 490 euro ed oggetti vari dal valore ... (anteprima24)

La preghiera dei diecimila. E la moschea vuole crescere - La comunità islamica riunita per l’ultimo atto del mese di digiuno. Il saluto di Nardella. Avviate trattative per l’acquisto di un altro immobile in piazza dei Ciompi, attiguo alla nuova sede.lanazione

Santa Maria a Vico, cocaina ceduta in pieno giorno: pusher arrestato dai carabinieri - È stato sorpreso questa mattina dai carabinieri della locale stazione mentre, a Santa Maria a Vico (Caserta), in via Brecciale, stava cedendo una dose di ...pupia.tv

Ruba in canonica e fa scoppiare un incendio: arrestato dai carabinieri - Questa notte, a Castelvecchio di Compito, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca hanno arrestato un 37enne del luogo, pregiudicato, per i reati di furto e incendio. Alle 2 ci ...lagazzettadilucca