Da Vecchioni a Tozzi | da Bregovi? a De Andrè | torna il Lazzaretto Estate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Bergamo. La rinomata rassegna musicale, voluta fortemente ancora una volta dal Comune di Bergamo, si prepara ad accogliere nuovamente gli amanti della musica e della cultura, dopo il boom di pubblico della scorsa edizione, quasi il 100% in più di presenze con più di 23.000 persone, confermando un programma che unisce musica e comicità, nella sempre magica cornice del. La line-up degli artisti anche per questa edizione offre una grande varietà di intrattenimento, includendo esibizioni musicali e performance comiche che promettono di cantare, ballare, far sorridere e divertire il pubblico di diverse età. Musica La rassegna prenderà il via il 21 giugno con “Omaggio a Morricone” – Musiche da Oscar, un viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Special guest Susanna Rigacci, nota al pubblico per le sue esibizioni dei brani delle ...