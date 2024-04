(Di giovedì 11 aprile 2024)sta vivendo un periodo d’oro. La figlia d’arte si è classificata seconda all’edizione 2022 di Amici e, in seguito, ha vinto il Festival di Sanremo 2024. Adesso la cantante è pronta a rappresentare l’Italia con la sua hit La Noia al prossimo Eurovision Song Contest., quindi, ha tanto da festeggiare in quest’anno fortunato ma, di recente, l’artista ha celebrato anche una ricorrenza molto speciale. Si tratta del suo compleanno e,, per l’occasione, ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi sostenitori. La vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, infatti, ha condiviso un’anteprima del suo prossimo singolo. Il pezzo s’intitola Cup of Tea e affronta un argomento molto importante. “Cup of Tea”:...

L'attore Michele Placido ha lanciato una proposta provocatoria per contrastare la disoccupazione nel mondo dello spettacolo: far entrare gli attori disoccupati nelle scuole come insegnanti di ... (orizzontescuola)

Roma – Si prepara alla prossima e imminente America’s Cup 2024 l’equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli. In preparazione a Cagliari, e in calendario il varo della nuova imbarcazione tecnologica AC75 ... (ilfaroonline)

In occasione del suo compleanno Angelina Mango ha pubblicato l'estratto di una nuova canzone inedita intitolata Cup of tea.Continua a leggere (fanpage)

Cup of Tea, testo e significato della canzone di Angelina Mango - Angelina Mango, in occasione del suo compleanno, ha postato una parte della sua nuova canzone, Cup of Tea. Il significato del brano ...dilei

Testo e significato di Cup of tea, la canzone di Angelina Mango contro chi vuole spiegarle la vita - In occasione del suo compleanno Angelina Mango ha pubblicato l'estratto di una nuova canzone inedita intitolata Cup of tea ...fanpage

La bevanda energizzante e anti-stress anche detta “yoga liquido” dal sapore dolce, perfetta per combattere le voglie - Parliamo del tè tulsi, che ha una lunga storia e tradizione in India e che possiamo integrare nella nostra quotidianità, grazie ai suoi molti benefici per la salute e la mente ...vogue