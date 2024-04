Cucine da incubo | 46enne uccisa della pentola a pressione a Catania | moka killer a Palermo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 11 aprile 2024) Due tragici incidenti domestici in Sicilia, nel giro di pochi giorni, vittime due casalinghe: uno per la, l’altra per l’imprevista esplosione di unada caffè. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto a Caltagirone () dove una, madre di otto figli, è morta a causa dell’esplosione di unamentre cucinava. La donna, una pakistana che viveva da anni in Sicilia, è morta sul colpo. Lo riportano i quotidiani La Sicilia e Giornale di Sicilia, parlando di incidente domestico probabilmente legato a un cattivo funzionamentovalvola di sfogo o a un errato uso. La donna è deceduta sul colpo. Sul posto è intervenuto personale del 118 e la Polizia del locale ...