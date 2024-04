Crollano le azioni | Trump fuori dalla ‘top 500’ di Bloomberg

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024) New York, 11 aprile 2024 - Tempi duri (almeno economicamente) per Donald. Mentre si dedica alla corsa per essere rieletto come Presidente degli Stati Uniti, ledel suoMedia and Technology Group (a cui fa capo il social network Truth) vanno sempre più in basso. Risultato, The Donald è di nuovo uscito dall'indice didelle 500 persone più ricche del mondo, indice dove era rientrato solo un paio di settimane fa. Crollo delledetiene quasi il 60% dellediMedia e la sua quota vale ora meno di 2,8 miliardi di dollari. Tra l’altro all’ex presidente non è consentito vendere le suedella società per sei mesi. Al lancio della società (il 26 marzo scorso), le...