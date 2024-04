Crepet | “ai vostri figli date acquerelli e non tablet Mandateli in montagna senza telefono | magari impareranno a riconoscere Nord e Sud”

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 11 aprile 2024) Facciamo una cosa: “degliaibambini. None computer.. Inoltre, visto che qui vicino c’è Sestola, manli 15 giorni in, i, ma”. Poiscoprirete che Giovanni, “che andava male a scuola, saile e il Sud, perché ha questa passione ereditata dal suo papà, el’alunno che ha tutti 8 non sa nulla sull’argomento”. L'articolo .