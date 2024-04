Cremonese-Ternana sabato 13 aprile 2024 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Una Pasquetta all`insegna del campionato. La Serie B riparte dopo la sosta per le nazionali con la 31ª giornata, tutta in un giorno. Nulla di... (calciomercato)

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I grigiorossi viaggiano spediti verso la promozione diretta, mentre gli umbri devono lottare per la salvezza. ... (sport.periodicodaily)

Cremonese-Ternana, Fere a caccia della prima vittoria esterna: i precedenti - I rossoverdi non sono mai riusciti ad espugnare lo stadio ‘Zini’ di Cremona, l'ultima sfida in campo neutro in Coppa Italia ...calciofere

Cremonese-Ternana, non solo Falletti: gli altri ex - Si parla tanto di Cesar Falletti. Sicuramente, è il più atteso degli ex di Cremonese-Ternana. Lui ritrova per la prima volta da avversario quei colori rossoverdi che hanno significato molto per la sua ...calciofere

Notiziario Ternana, domani rifinitura e convocati di Cremonese-Ternana - Ai box Iannarilli, Sgarbi e Zuberek mentre per N’Guessan e Sørensen lavoro personalizzato. Domani convocati per la sfida di sabato ...ternananews