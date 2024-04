Costretta dall’ex a tatuarsi | oggi non riesce a trovare lavoro | “Uno sconosciuto mi sta pagando la rimozione con laser”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 11 aprile 2024) Pubblicato il 11 Aprile, 2024 Da oltre dieci anni Taylor White ha portato con sé tatuaggi sul viso che non ha scelto lei di farsi. Questa situazione gli ha reso difficileun. Tuttavia, un individuo chiamato Karridy Askenasy, conosciuto come TheDadBot, si è gentilmente offerto di coprire i costi per rimuovere questi indesiderati disegni. La donna, infatti, quando all’epoca lavorava in uno studio per tatuaggi, era stata drogata e tatuatafidanzato che l’haa coprire quasi completamente il suo viso. Sfortunatamente, le sue motivazioni erano decisamente più torbide: condotta in una stanza d’albergo da amici, si risvegliò con segni fisici che la fecero sospettare di essere stata aggredita. E non solo questo: riflettendo nel suo riflesso, si accorse di dettagli “terribili”, come ha ...