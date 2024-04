Costiera | Milano | Firenze e non solo Compleanni gourmet per quattro locali E per tutti i gusti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 11 aprile 2024) Il leggendario Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi della famiglia Iaccarino compie cinquant’anni e riapre dopo un anno di radicali ristrutturazioni. Sempre più bio e sostenibile, come l’orto e l’azienda agricola da cui arriva in tavola (quasi) tutto. Il Pellico 3 rende omaggio ai vent’anni del “suo” lussuoso hotel, il Park Hyatt, con un menu tutto meneghino. E il Mercato Centrale, che die di artigiani del food ne raggruppa una grande varietà, compie dieci anni a(ma si festeggia anche a Roma,e, presto, in Australia!). ...