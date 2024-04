Cosa sono i gyoza che chef Claudio Farinelli ha portato a Striscia la Notizia

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 11 aprile 2024) Ii tipici ravioli orientali, solitamente ripieni di carne, ma ottimi anche con le verdure. Questi fagottini di pasta farcitamolto popolari in Cina, dove si chiamano Jiaozi, in Giappone e anche in Corea. La loro caratteristica principale è la chiusura che si fa con la pressione delle dita a formare delle piccole pieghe.considerati una sorta di antipasto e si mangiano intinti nella salsa di soia. Pur essendo tradizionali della cucina asiatica, ihanno estimatori (e cultori) in tutto il mondo, Italia compresa. A Roma c’è uno, che ha perfezionato una ricetta speciale di. Con una delicata farcia di gamberi o manzo nella versione onnivora. E con tofu (il “formaggio” di soia ...