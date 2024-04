Cosa ha fatto Rune contro Dimitrov | tra sceneggiate | medical time-out e redenzione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 11 aprile 2024) Jannik Sinner se la dovrà vedereHolgernei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano si è sbarazzato di Sebastian Korda e Jan-Lennard Struff in appena 2 ore e 31 minuti complessivi, meritandosi così la sfida incandescenteil danese, che soltanto oggi è rimasto in campo per 4 ore e 33 minuti: prima ha dovuto concludere la partital’indiano Sumit Nagal (interrotta ieri per pioggia e questo pomeriggio durata 63 minuti) e poi ha dato vita a una maratona incredibileil bulgaro Grigor, vinta al tie-break del terzo set dopo ben 3 ore e 30 minuti. Jannik Sinner, attuale numero 2 del mondo, se la dovrà vedereil numero 7 del ranking ATP in quella che sarà la rivincita della semifinale dello scorso ...