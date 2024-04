Cosa fare a Bologna oggi | 11 aprile 2024

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11- Musica, libri e spettacoli. Non manca proprio nulla sotto le Due Torri. Proprio per questo, vi proponiamo una lista aggiornata di eventi da seguire a. Alle 18, Giuseppe Arcieri presenta al Mazzacorati il suo libro C’era una volta Sergio Leone. Alle 19, all’Auditorium del DAMSLab, Tangibile memoria. Origine e aspetti dei nostri testimoni , un incontro con Studio Azzurro. Alle 20.30, a Palazzo Malvezzi, si festeggia con il Festival dell’Ocarina: stasera è prevista la serata inaugurale con il Gruppo Ocarinistico Budriese (G.O.B.) Alle 21, il Celebrazioni ospita Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra in Mettici la mano. Sempre alle 21, al Duse arriva il comico Giovanni Vernia con Capa Fresca.

Cosa fare a Napoli , eventi da venerdì 12 a domenica 14 aprile . scopri il programma ricco di appuntamenti nel weekend a Napoli e in Campania: visite guidate, mostre, teatro, concerti, le ultime ... (2anews)

Firenze, 10 aprile 2024 – Tanti appuntamenti nel fine settimana tra Sagre e mercatini in Toscana . Un’occasione per chi ama stare all’aria aperta, tanto più che le previsioni del tempo prevedono ... (lanazione)

Non possiamo fermarci alle lacrime - Cosa faremo da domani per reagire alla strage di Suviana “Non ci si può abituare”, tuona il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Invece ...mattinopadova.gelocal

In vendita l’appartamento di Raffaella Carrà a Roma con piscina e terrazza - La casa nella zona di Vigna Stelluti in cui la presentatrice ha trascorso gli ultimi anni della sua vita è stata messa in vendita. Le foto e le cifre dal sito dell'azienda che si occupa di venderla ...romatoday

Aldo Patriciello: Recovery Fund per sanare il divario tra Nord e Sud - L’eurodeputato Aldo Patriciello spiega perché occorre lavorare per spendere bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles per il Sud ...fortuneita