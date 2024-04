Cosa c’è dietro il probabile addio di Amadeus alla Rai | «Voleva sperimentare | è stato scelto un altro format»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 11 aprile 2024) La tragedia si sta per consumare. La Rai è a un passo dal perdere. Il conduttore ieri ha parlato con l’amministratore delegato Roberto Sergio. E secondo alcuni avrebbe già firmato con Discovery per approdare a Nove. Il direttore artistico del Festival di Sanremo, spiega il Foglio in un retroscena, «rifiuta le nostre offerte. Trattiamo ma senza speranza». Lui non risponde, mentre Discovery fa melina e dice che anche Mediaset era interessata al conduttore. Da Cologno Monzese rispondono: «Non vi fate prendere per il naso.raggiungerà Fazio. Detto tra noi, se la Rai fosse quotata in Borsa, già dopo l’di Fazio, avrebbe perso il dieci per cento del patrimonio». Ma perchélascia la Rai?Secondo le più classiche frasi che si dicono in questo momento, lui aveva ...