Cortona | «Afa e non solo» | una serata per conoscere l’attività fisica adattata

ARezzo, 11 aprile 2024 –i benefici del, è questo l'obiettivo dell'incontro in programma giovedì 18 aprile intitolato «Afa e non». L'appuntamento è fissato per le ore 21 al Circolo Arci (nonché Casa di paese 2) di Ossaia. Dopo i saluti del sindaco Luciano Meoni, interverranno Stefano Zucchini, direttore della Riabilitazione funzionale della Asl Valdichiana aretina; Roberta Banchetti, referente Afa Asl zona aretina sui benefici delsecondo le evidenze scientifiche; Roberto Nasorri sul ruolo del medico di base nella prescrizione Afa; Lodovico Panarella, direttore dell'Ortopedia all'ospedale di Fratta sul tema della prevenzione dalle cadute e Lorenzo Paradisi, direttore dell'unità operativa per l'educazione e la promozione alla salute

