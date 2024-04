Corruzione | bufera giudiziaria a Bari | arrestato ex assessore regionale Pisicchio | cosa sta succedendo

(Adnkronos) – La polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio (Rfef) e in altre proprietà ed ha effettuato sette arresti , come ha confermato alla Dpa la Guardia Civil. ... (seriea24)

(Adnkronos) – La polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio (Rfef) e in altre proprietà ed ha effettuato sette arresti , come ha confermato alla Dpa la Guardia Civil. Secondo ... (webmagazine24)

Nel mirino l'accordo per organizzare la Supercoppa spagnola come torneo a quattro squadre in Arabia Saudita La polizia spagnola ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio (Rfef) e in altre ... (sbircialanotizia)