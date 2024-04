Cornate d' Adda | aggredirono due automobilisti per rapinarli | arrestati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 aprile 2024)d'(Monza Brianza), 11 Aprile 2024 - Avevano avvicinato due uomini fermi in auto in via Aldo Moro ad’e, dopo averli trascinati fuori e aggrediti, li avevano obbligati a suon di botte a consegnare un portafogli e un telefono cellulare. Per questo episodio, avvenuto il 17 gennaio scorso, i carabinieri della Stazione di Bellusco, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Monza, hanno arrestato per rapina aggravata due uomini di nazionalità marocchina, rispettivamente dell’età di 26 e di 23 anni. Le indagini dei militari, eseguite sulla base della descrizione dei presunti autori del reato fornita dalle vittime, hanno permesso di risalire ai due magrebini e, in esito a una perquisizione domiciliare ...