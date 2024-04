Controllo Cantieri edili in Val Fortore | una denuncia dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024) Controlli deisui luoghi di lavoro in particolare suiin Val, sospesa un attività Nel corso di controlli effettuati nella Val, finalizzati a verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, idella stazione di Montefalcone di Vale del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento hannoto in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un imprenditore edile. I militari hanno fatto accesso ad un cantiere allestito per la ristrutturazione di uno stabile rilevando che l’imprenditore aveva consentito l’utilizzo di un generatore di corrente elettrica con dispositivo salvavita non funzionante e che non aveva predisposto servizi igienici ...