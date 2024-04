Controlli ai Castelli Romani | Quattro denunce

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 11 aprile 2024) (Agenzia Nova) – I carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno effettuato nelle ultime ore un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel Comune di Ciampino i Carabinieri sono state identificate circa 250 persone e sono stati controllati 150 veicoli. Ad alcuni automobilisti i militari hanno elevato multe per un importo complessivo di circa 1.500 euro e, in alcuni casi, 5 per la precisione, sono state ritirate le patenti di guida. Le violazioni contestate hanno riguardato il sorpasso di auto incolonnate ad intersezione semaforica, guida senza patente e la mancata revisione. Alcuni utenti della strada sono state sottoposte anche ad accertamenti alcolemici mediante l’uso di etilometro, e di questi, 2 sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. I militari hanno inoltre eseguito perquisizioni personali ...