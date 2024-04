Controlli a Montemiletto e Valle Ufita | denunce per furto aggravato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 11 aprile 2024)e perquisizioni dei Carabinieri ae nellaper, estorsione e appropriazione indebita In linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Paola Spena, proseguono in Irpinia i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, soprattutto in quei comuni più sensibili al fenomeno dei furti, sia con finalità di deterrenza sia per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Isvolti dai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno interessato principalmente i comuni die quelli delladove, dall’inizio del mese, oltre 100 pattuglie ...