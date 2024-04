Continua l’appello dei tifosi Eleuteri dovrebbe rientrare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 aprile 2024) A Fermo la febbre gialloblù è partita e non la blocca nessuno. "14-04, Tutta Fermo allo stadio": nella notte di martedì è comparso questo striscione davanti al Bruno Recchioni in vista della partita contro la Lucchese. Fischio d’inizio in programma alle ore 14. Le due vittorie consecutive hanno dato una fiammata all’entusiasmo di tutto l’ambiente. Per la prima volta, la Fermana può passare almeno una settimana intera lontana dall’ultimo posto. ora l’Olbia è a -3 dai gialloblù, e a differenza loro non hanno dato segnali di vita. La squadra di Mosconi però a oggi sarebbe ancora retrocessa a causa del distacco con il quintultimo posto, oggi occupato dalla Recanatese con 37 punti (la Fermana ne ha 28, ndr). Per far si che i playout vengano disputati, lo scarto di punti tra la sedicesima e la penultima dovrà essere di 8 punti o inferiore. Nella prossima giornata, i leopardiani ...