Conte se vuole Napoli deve ridimensionare le pretese di un tempo Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 11 aprile 2024)seledi un. A scriverlo è il Corriere della Sera con Monica Scozzafava in un articolo titolato “De Laurentiis procede a senso unico portare”. Cosa scrive il Corriere della Sera: De Laurentiis si spinge pur di averlo — 6, al massimo 7 milioni l’anno — (la considererebbe una garanzia bancaria). L’allenatore, fermo finora per scelta, dovràquelle che erano ledi un. E su questo ci sta ragionando. Giocatori: ilha preso Manna come d.s. e punterà ad una mini rivoluzione della rosa, con particolare attenzione ai giovani. Non che De Laurentiis immagini una next gen da ...