Conte | rimettiamo tutte le deleghe in Regione Puglia

(Di giovedì 11 aprile 2024) "Stiamo leggendo pagine di politica che sono anche di cronaca giudiziaria che fanno tremare i polsi. Non combattiamo solo Meloni e soci, non facciamo sconti nemmeno a chi è nel nostro campo. Vogliamo dare una fortissima scossa, è il momento di fare pulizia e tabula rasa. Dobbiamo estirpare la cattiva politica. Rinunciamo al nostro ruolo di governo,le" nella. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppea Bari, dopo l'ultima tornata di arresti.

